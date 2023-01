Baumgart will seinen Vertrag beim FC verlängern

Freiburger Modell beim 1. FC Köln: Steffen Baumgart würde seinen bis 2024 laufenden Vertrag beim Tabellen-13. der Fußball-Bundesliga ohne jeden Poker nochmals verlängern. "Wir haben eine ganz klare Aussage getätigt: Wir verhandeln nicht mehr", sagte Baumgart dem Express: "Wenn der Verein möchte, dass ich bleibe, geht's wieder ein Jahr weiter. Ein Nein wird's von mir nicht geben."

Auch über Geld müsse man nicht reden. "Wenn alle sagen, dass die Arbeit passt, verlängern wir einfach. Ich habe jedenfalls nicht vor wegzugehen", ergänzte der frühere Bundesligastürmer.

Obwohl Baumgart den 1. FC Köln gleich in seiner ersten Saison 2021/22 in den Europapokal geführt hat und in der Domstadt äußerst populär ist, denkt der 51-Jährige nach eigener Aussage immer noch kurzfristig: "Jetzt habe ich bald wieder Karneval erreicht und hoffe, dass ich auf dem Wagen sitze als Cheftrainer." Er wolle in Köln "Spuren hinterlassen, man soll sich positiv an mich erinnern."

Dass er allerdings "irgendwann mal" überlegen könnte, wie es weitergeht, halte er für "normal". Dies bedeute aber "nicht, dass ich dann gehen will."

