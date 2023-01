Bis 31. Jänner (18 Uhr) ist das Winter-Transferfenster in Deutschland geöffnet. Für den FC Bayern München wird die Findung eines Ersatzes für den Langzeitverletzten, 36-jährigen Weltklasse-Keeper Manuel Neuer ein Wettlauf mit Zeit. Die "Mia-san-Mia-Münchener" sind dabei seit Wochen an Yann Sommer vom Liga-Konkurrenten VfL Borussia Mönchengladbach dran und lassen bei den Verantwortlichen vom Kultklub am Niederrhein bezüglich dem Schweizer Schlussmann nicht locker. Laut BILD nimmt der Poker um den 34-jährigen Top-Torhüter inzwischen immer verrücktere Formen an.

Objekt der FC Bayern-Begierde: Der 80-fache Schweizer National-Torhüter Yann Sommer, den FCB-Coach Julian Nagelsmann allzugern als Winter-Neuzugang begrüßen würde.

Kommt Sommer im Winter nach Bayern?

So habe dem Medium nach der FC Bayern München noch am Wochenende Borussia Mönchengladbach, wo Yann Sommer seit Juli 2014 spielt und noch Vertrag bis Juni 2023 hat, ein Angebot über 4 Millionen Euro für den begehrten Keeper "auf den Tisch gelegt".

Laut BILD war dies jedoch nur der Auftakt eines Verhandlungs-Marathons, der in den letzten 24 Stunden immer mehr forciert wurde vom deutschen Rekordmeister, der dem Vernehmen nach insgesamt vier Angebote für Yann Sommer an die Gladbacher abgab. Fortsetzung folgt...

Fotomontage: IMAGO/MIS