Der Vertrags-Poker hat ein Ende, es ist vollbracht! Wie der "Blick" vermeldete, wechselt der Schweizer Schlussmann Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München und wird anstelle des Langzeitverletzten Manuel Neuer neuer Einser-Goalie. Das bestätigte auch soeben die BILD.

Von Gladbach zum FC Bayern: Torhüter Yann Sommer

Schweizer Schlussmann-Wechsel bei Gladbach

Nach BILD-Informationen zahlen die Münchner 8 Mio. Euro fix plus 1,5 Mio. Euro Boni. Der Schweizer Nationaltorwart erhält beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2025. Die 1,5 Mio. Boni bestehen aus Prämien für Meisterschaft und Champions League-Sieg. Als Ersatz holt Gladbach wie erwartet und berichtet den Schweizer Schlussmann Jonas Omlin. Der 29-Jährige kommt aus Montpellier.

Wie „Sky“ berichtet, soll Yann Sommer bereits auf dem Weg nach München sein und dort am Abend den noch fälligen, obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Wiedersehen mit Rose & Eberl in Leipzig?

In zwei Tagen am Freitag gastiert der deutsche Rekordmeister zum Bundesliga-Auftaktmatch des neuen Jahres im Top-Spiel beim Tabellendritten RB Leipzig - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Pikanterie am Rand: da könnte Yann Sommer auf seinen ehemaligen Coach aus Gladbacher Zeit - Marko Rose - sowie den langjährigen Sportdirektor vom VfL Borussia Mönchengladbach - Max Eberl (seit Winter bei RB Leipzig) treffen.