Josip Juranovic wechselt zu Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat für den Kampf um die Europapokalplätze einen Rekordtransfer getätigt: Die Eisernen verpflichteten am Sonntag den kroatischen WM-Stammspieler Josip Juranovic vom schottischen Meister Celtic Glasgow als Außenverteidiger. Die Ablösesumme soll nach Medienberichten acht Millionen Euro plus Boni betragen - die höchste in der Klubgeschichte.

"Josip wird mit seinem Tempo, seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten gut zu uns passen. Wir sind überzeugt, mit ihm einen Spieler zu verpflichten, der uns schnell weiterhelfen kann und freuen uns auf ihn", sagte Sportchef Oliver Ruhnert. Erst am Dienstag hatte Union den norwegischen Außenverteidiger Julian Ryerson für fünf Millionen Euro an den Ligakonkurrenten Borussia Dortmund verloren.

