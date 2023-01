Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Toni Schumacher empfiehlt Manuel Neuer, nach auskuriertem Unterschenkelbruch aus dem DFB-Team zurückzutreten. "Aufgrund der Belastung würde ich an seiner Stelle auf die Nationalmannschaft verzichten und mich voll auf Bayern München konzentrieren", sagte Schumacher im Interview mit Münchner Merkur/tz.

Für Neuer ist die Saison vorbei

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

"...dann kann er für seinen Verein bis 40 spielen - wie Dino Zoff"

"Ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch so machen wird. Und dann kann er für seinen Verein bis 40 spielen – wie Dino Zoff", erklärte Schumacher. Rio-Weltmeister Neuer wird im März 37 Jahre alt, zumindest die aktuelle Saison ist für den Nationalmannschaftskapitän wegen seiner langwierigen Verletzung gelaufen.

"Es ist schon so, dass es im Alter länger dauert, nach Verletzungen wieder gesund zu werden", sagte Schumacher (68). Der zweimalige Vize-Weltmeister hatte während seiner erfolgreichen eigenen Laufbahn mit zahlreichen Blessuren zu kämpfen. "Ich mache mir keine Sorgen, dass er nicht motiviert ist, dass er das Niveau nicht halten kann", erklärte das Torwartidol des 1. FC Köln, der heute Abend beim FC Bayern zu Gast ist.

Die Münchener hatten am vergangenen Donnerstag als Reaktion auf Neuers Saison-Aus den Schweizer Yann Sommer vom Bundesligarivalen Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der 34-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2025, Neuers Vertrag beim Rekordmeister endet ein Jahr früher 2024.

