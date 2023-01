Das Top-Spiel zum Rückrundenauftakt am 18. Spieltag zwischen dem FC Bayern München und SG Eintracht Frankfurt. Duell der Champions League-Achtelfinalisten. Erster vs. Vierter.Rekordmeister vs. Europa League-Sieger. Ab 18:30 Uhr im Ligaportal-Live-Ticker. Im Hinspiel deklassierte die Elf von Julian Nagelsmann die Schützlinge vom Österreicher Oliver Glasner beim 6:1-Kantersieg in Frankfurt. Doch beim letzten Gastspiel am 3.10.2021 in München landete die Eintracht einen 2:1-Coup. Erfolgs-Garant damals: Keeper Kevin Trapp. Der zuletzt in Freiburg erkrankt fehlte. Und heute? Hier die Aufstellungen.

Das Top-Duell FC Bayern vs. Eintracht ist auch das Aufeinandertreffen der Top-Torhüter Trapp & Sommer

Foto: IMAGO/Sven Simon

In den ersten beiden Partien in 2023 blieben sowohl die Eintracht als auch der FC Bayern unbesiegt. Doch während der Klub aus "Mainhattan" mit dem 3:0-Heimsieg über den FC Schalke 04 und dem 1:1 beim starken SC Freiburg mit der Ausbeute von 4 Punkten durchaus zufrieden sein kann, hatten sich die erfolgsverwöhnten "Mia-san-Mia"-Münchener mit nur 2 Zählern, resultierend aus zwei 1:1 bei RB Leipzig und Zuhause in der Allianz Arena in München-Fröttmaning gegen den 1. FC Köln zu begnügen. Wobei die Nagelsmann-Mannschaft schon am Rande einer Niederlage stand und die frühe Führung der Rheinländer erst im Schlussfinisch durch einen fulminanten Distanzschuss von Joshua Kimmich noch egalisierte.

Trapp wieder dabei - Müller in Startelf beim FC Bayern FC Bayern München: Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich - L. Sané, T. Müller, Musiala, Coman - Choupo-Moting. Trainer: Julian Nagelsmann. Ergänzungsspieler: Ulreich (TW), Blind, Pavard, Gnabry, Gravenberch, Ibrahimovic, Sabitzer, Wanner, Tel. Es fehlen: Neuer (Unterschenkelbruch), Goretzka (Oberschenkelprobleme), Mané (Reha nach Knie-Op), Hernandez (Kreuzbandriss), Mazraoui (Herzbeutelentzündung), Sarr (Aufbautraining nach Knie-Op), Hülsmann & Marusic (nicht berücksichtigt). SG Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Buta - Lindström, M. Götze - Kolo Muani. Trainer: Oliver Glasner. Ergänzungsspieler: Grahl, Ramaj (TW), Chandler, C. Leinz, Smolcic, Jakic, Kamada, Alario, Alidou, Borré. Es fehlen: Aaronson (bei US-Nationalelf), Dina Ebimbe (Syndesmose-OP), Pellegrini (Wadenverletzung), Wenig (Mittelfußbruch), Bignetti, Horz, Loune, Otto, Schröder, Simoni (alle nicht berücksichtigt). Sperren drohen: Sow (4 Gelbe Karten) Unsere 1️⃣1️⃣ für das Topspiel gegen die Eintracht! 💪 #packmas #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/rzUVYeTI1i — FC Bayern München (@FCBayern) January 28, 2023

