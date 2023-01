Es sind bisher die Sieger-Teams der "englischen Woche": Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, die nach je 2 Dreiern in der Deutschen Bundesliga im neuen Jahr heute im Sonntag-Topspiel der 18. Runde aufeinandertreffen. Zur Halbzeit führt der BVB gegen die Werkself, die mit vergangenem Jahr 5 BL-Siege in Folge feierte, auswärts mit 1:0. Torschütze: Karim Adeyemi, im vergangenen Jahr Torschützenkönig in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga und vom FC Red Bull Salzburg kommend. JETZT im Ligaportal-LIVETICKER das Spiel weiter verfolgen!

Das Premieren-Tor für den Ex-Salzburger und BVB-Stürmer Karim Adeyemi in der Deutschen Bundesliga ist in der BayArena unterwegs. Der DFB-Nationalspieler und WM-Teilnehmer lässt Bayer-Kapitän und -Keeper Lukáš Hrádecký keine Abwehrchance.

BVB arbeitete sich in West-Duell rein

Der 21-jährige Münchener und DFB-Nationalspieler stand in der 33. Minute völlig blank und feiert seine Tor-Premiere in der Deutschen Bundesliga.

Bayer Leverkusen, wo der taufrische Torhüter-Neuzugang Patrick Pentz (ehemals Austria Wien) noch nicht im Kader steht, hatte den besseren Start. Nach einer guten Anfangsphase der Elf von Trainer Xabi Alonso inklusiver hochkarätiger Chance durch Diaby, kam der BVB immer stärker auf und arbeitete sich durch Präsenz in den Zweikämpfen in die Partie.

Durch Karim Adeyemis ersten Treffer in der Bundesliga ging Dortmund dann sogar in Führung. Es bleibt spannend in Halbzeit 2.

SIEHE Ligaportal-LIVETICKER!

Fotocredit: IMAGO/Mika Volkmann