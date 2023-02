Das 2:5 in Bochum war eine Pleite zu viel für Hoffenheim-Trainer André Breitenreiter (49)! Dies sei das Ergebnis der Krisengespräche am Sonntag gewesen. Am Vormittag hatten sich Sportchef Alexander Rosen und die Geschäftsführung getroffen. Die TSG ist unter der Führung Breitenreiters seit zehn Pflichtspielen sieglos. Die Kraichgauer hatten am Samstag mit 2:5 beim VfL Bochum verloren und stecken endgültig tief im Abstiegskampf.

Andre Breitenreiter und Hoffenheim gehen getrennte Wege.

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Breitenreiter leitete heute um 10 Uhr noch das Training, fuhr dann um 12.58 Uhr vom Trainingsgelände.

Später kam er zurück, dann wurde ihm laut BILD sein Aus auf der Geschäftsstelle mitgeteilt. Zuvor saß die Geschäftsführung mit Manager Alexander Rosen zusammen – und entschied sich letztlich in Absprache mit Gesellschafter Dietmar Hopp für die Entlassung Breitenreiters. Um 18.24 Uhr fuhr Breitenreiter schließlich ein letztes Mal davon.

Breitenreiter war im vergangenen Sommer als Meistertrainer des FC Zürich und Nachfolger von Sebastian Hoeneß gekommen, der nach einer ähnlichen Negativserie hatte gehen müssen. Auch deshalb hatte Rosen am Samstag zur Trainerdiskussion gesagt: "Es ist zu einfach, nur den einen zu nehmen. Vielleicht müssen wir hier mal größere Fragen stellen." Breitenreiter stand mit seinem Team zwischenzeitlich auf dem vierten Tabellenplatz; das ursprüngliche Ziel Europa-League-Teilnahme haben die Hoffenheimer aber längst aus den Augen verloren.