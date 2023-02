Im DFB-Pokal-Achtelfinale trifft zurzeit der VfL Bochum auf Borussia Dortmund. Und die Heimischen müssen in der 45. Minute ein ganz, ganz bitteres Tor hinnehmen. Haller wird in die Tiefe geschickt, Riemann ist hellwach, rennt aus dem Kasten und klärt die Kugel - aber zu schwach und zu ungenau. Can fängt den Ball ab und befördert ihn, nicht einmal sonderlich scharf, von der Mittellinie Richtung Bochumer Tor. Für einen Moment sieht es noch so aus, als könnte Riemann den noch abfangen. Aber er kommt einen Schritt zu spät. Mit einem Gurkentor aus 50m Entfernung legt der BVB also vor. Ein wahres Slapstick-Tor.

