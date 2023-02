Der BVB trifft in der Champions League auf Chelsea

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Der nächste deutsche Achtelfinal-Teilnehmer ist in der Königsklasse gefordert: Borussia Dortmund empfängt den kriselnden FC Chelsea. Das Team um Nationalspieler Kai Havertz hat trotz Millionenausgaben im Winter bislang Schwierigkeiten in der Liga, in der Champions League will der BVB die Blues-Krise verschärfen. Anpfiff in Dortmund ist um 21.00 Uhr, parallel spielt Trainer Roger Schmidt mit Benfica Lissabon gegen Überraschungsteam FC Brügge.

Die bislang furios auftretende Denise Herrmann-Wick will bei der Biathlon-WM in Oberhof ihren dritten Medaillen-Coup landen. Nach dem Titel im Sprint und Silber in der Verfolgung tritt die 34-Jährige am Mittwoch ab 14.30 Uhr als Mitfavoritin im Sprint über 15 km an - in der Disziplin, in der sie 2022 Olympiasiegerin wurde.

Bei der Ski-WM im französischen Meribel kämpfen die DSV-Athleten weiter um Medaillen. Am Mittwoch stehen ab 12.00 Uhr die Parallel-Rennen der Männer und Frauen auf dem Programm, in denen je zwei Fahrer gleichzeitig gegeneinander antreten. Alexander Schmid fuhr in der jungen WM-Disziplin im vergangenen Jahr als Vierter knapp am Podium vorbei.

