Steffen Baumgart erwartet Duell auf Augenhöhe

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln erwartet im Auswärtsspiel beim angeschlagenen VfB Stuttgart ein Duell "auf Augenhöhe". Die abstiegsbedrohten Schwaben warten noch auf den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga unter ihrem neuen Trainer Bruno Labbadia. Der FC dagegen ist im Jahr 2023 noch ungeschlagen, in der Tabelle trennen beide Teams zehn Punkte.

Der VfB habe aber "sehr, sehr gute Einzelspieler" in seinen Reihen, "sie erarbeiten sich viele Chancen". Das Team werde derzeit einfach "nicht vom Glück verfolgt und in vielen Spielen unter Wert geschlagen. Das ist eine Mannschaft, die mehr als in der Lage ist, die Bundesliga zu halten, wenn sie ins Rollen kommt. Ich hoffe nicht, dass sie das gegen uns tut".

Bei den Kölnern kehren Davie Selke und Dejan Ljubicic aller Voraussicht nach in den Kader zurück. Der gelbgesperrte Timo Hübers wird in der Innenverteidigung durch Nikola Soldo ersetzt.

Für Köln ist das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Vereinsjubiläum am Montag und der traditionellen Karnevalssitzung am Dienstag die Rückkehr in den sportlichen Alltag. "Wir hatten eine sehr schöne Sitzung, am Samstag gucken wir mal, wie wir es verkraftet haben", sagte Baumgart am Mittwoch. 4500 Fans werden den Klub nach Stuttgart begleiten.

© 2023 SID