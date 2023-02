Christian Streich beim letzten Auswärtsspiel in Bochum

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat für das Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen klaren Plan vorgegeben. "Wir müssen Präsenz haben, uns schlau verhalten. Sowohl taktisch in der Gruppe als auch in Eins-gegen-eins-Situationen", sagte der Coach, der nach seiner Sperre wieder an die Seitenlinie zurückkehren wird. Wichtig sei auch, energisch "auf zweite Bälle zu gehen".

Bochum, das viel mit langen Bällen spielen werde, habe "die letzten fünf Bundesligaspiele daheim gewonnen. Das ist ein Wort", erklärte Streich mit dem nötigen Respekt: "Aber wir haben auch Möglichkeiten, wir haben Qualität." Diese Dinge müsse seine Mannschaft "nun auf den Platz bringen. Uns ist nicht bange."

Personell muss Streich nur auf den Langzeitverletzten Daniel-Kofi Kyereh (Kreuzbandriss) verzichten.

