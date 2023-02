Er ist in diesen Wochen im Flow und Torschütze vom Dienst: Karim Adeyemi. Der Ex-Salzburger und letztjährige Torschützenkönig der österreichischen ADMIRAL Bundesliga machte auch in der Sonntagnachmittag-Partie des 21. Spieltages der Deutschen Bundesliga da weiter, wo er zuletzt in der Champions League aufhörte: dem Toreschießen. Der 21-jährige DFB-Nationalstürmer erzielte für den BVB gegen Hertha BSC das 1:0-Führungstor, bereitete das 2:0 vor, um wenig später und noch vor der Pause mit Tränen den Platz zu verlassen - siehe auch AKTUELL Ligaportal-LIVETICKER.

Adeyemi-Aktien beim BVB-Doppelschlag zum 2:0 drin: Tor & Assist!

Erst hatte Karim Adeyemi wieder mal ein Grund (s)ein Tor zu bejubeln. Routinier Reus kam aus halbrechter Position mittlerer Distanz in Schussposition und versuchte zunächst selbst abzuschließen. Der Ball wurde allerdings zur idealen Vorlage für Adeyemi, der genau den Laufweg seines Kapitäns mitgegangen war, um die Situation perfekt zu antizipieren und die Kugel aus der Drehung mit der Hacke über die Linie zu bringen (28.).

Wenig später legte Donyell Malen mit dem 2:0 (32.) nach. Diesmal fungierte der 1:0-Torschütze als Vorlagengeber. Was für ein Sprint des Ex-Salzburgers auf rechts, der an Uremović vorbeizog und sich bei dieser idealen Vorlage für Malen am zweiten Pfosten allerdings verletzte. Letzterer verwertete am langen Eck eiskalt. Dieser Treffer müssen die Dortmunder aber teuer bezahlen - Adeyemi fasste sich an den Oberschenkel.

Unter Tränen vom Rasen - Tosender Applaus der BVB-Fans

Von zwei Teamärzten gestützt verließ Adeyemi unter Tränen den Rasen und wurde ausgetauscht (36.). Jamie Bynoe-Gittens kam für den gebürtigen Münchener.

Der unter tosendem Applaus verabschiedet wurde. Dem pfeilschnellen Adeyemi droht nun eine enorm bittere, längere Pause.

Gute Besserung, Karim! 😕#Adeyemi verletzt sich bei seiner Torvorlage zum 2:0 und muss runter. Jamie Bynoe-#Gittens ersetzt den Doppel-Scorer.#BVBBSC 2:0 pic.twitter.com/M8QafDM2LP — Borussia Dortmund (@BVB) February 19, 2023

Fotocredit: IMAGO/RHR-Foto