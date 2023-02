Medien: Köln muss wohl auf Florian Kainz verzichten

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auch auf den österreichischen Nationalspieler Florian Kainz verzichten. Der Offensivspieler konnte krankheitsbedingt nicht am Abschlusstraining am Freitag teilnehmen, das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Er fehlt gegen die Wölfe ebenso wie der ebenfalls erkrankte Benno Schmitz.

Für Außenverteidiger Schmitz wird voraussichtlich Kingsley Schindler auflaufen, Linton Maina dürfte Kainz auf der linken Seite ersetzen. Der 30-jährige Kainz ist mit fünf Toren und sechs Vorlagen bester Scorer aufseiten des FC in dieser Saison.

