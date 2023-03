Während sich Borussia Dortmund nach dem Champions League-Achtelfinal-Aus beim FC Chelsea London und der Derby-Enttäuschung zuvor in der Bundesliga (2:2 beim FC Schalke 04) heute mit 6:1 (4:1) gegen den 1. FC Köln den "Frust von der Seele schoss" und - zumindest bis morgen - am 25. Spieltag an die Tabellenspitze stürmte, wurde das BVB-Torfestival von einem tragischen Zwischenfall überschattet. Ein Kameramann des Pay-TV-Senders Sky wurde von einem Pyro-Geschoss im Gesicht getroffen und verletzt.

"Er befindet sich in ärztlicher Behandlung"

Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss meinte noch während des Spiels: „Er befindet sich in ärztlicher Behandlung und ist auf dem Weg ins Krankenhaus."

Woher im mit 81.365 Zuschauern ausverkauften Signal-Iduna-Park in Dortmund das Geschoss in Richtung Spielfeld geworfen wurde, ist noch nicht bekannt. Laut Medien wurde im Sektor der Fans des 1. FC Köln während der Partie fast pausenlos Pyrotechnik gezündet.

Sportlich gesehen war der 1. FC Köln, bei dem die Österreicher Dejan Ljubicic und Florian Kainz in der Startelf standen, den Dortmundern bei deren höchsten Saisonsieg chancenlos ausgeliefert. Siehe auch separaten BEITRAG.

