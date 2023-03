www.cashpoint.com präsentiert das Top-Spiel der 26. Runde in der Deutschen Bundesliga zwischen dem Tabellenzweiten FC Bayern München (52 Punkte) vs. Spitzenreiter Borussia Dortmund (53). In der länderspielbedingten Ligapause ist einiges passiert. Beim deutschen Rekordmeister folgte überraschend Thomas Tuchel auf Cheftrainer Julian Nagelsmann, während beim im Frühjahrs-Flow befindlichen BVB vor dem Gipfeltreffen die Kardinalfrage lautet: wer von den zuletzt verletzten Leistungsträgern kehrt rechtzeitig für das Münchener Mega-Match zurück? Den Hit gibt es - kein Scherz - am Samstag, den 1. April 2023, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Rassige Duelle, wie hier zwischen BVB-Akteur Guerreiro & Bayerns Kimmich, wird es auch im Retourmatch beim Gipfeltreffen geben

Foto: IMAGO / HMB-Media

FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

Karim Adeyemi wieder im Training

Zuletzt fehlten beim BVB diverse Leistungsträger mit Keeper Gregor Kobel sowie den DFB-Nationalspielern Julian Brandt, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi, dem Ex-Salzburger. Werden sie rechtzeitig für das München-Match fit, wie weit ist es ein Wettlauf mit der Zeit? Nach 31 von 33 möglichen Punkten aus den letzten 11 Bundesliga-Spielen reist der BVB zwar mit breiter Brust zu den "Mia-san-Mia"-Münchenern, doch bangt um den Einsatz gleich mehrer Akteure.

Wie auch dem gebürtigen Münchener, Stürmer Karim Adeyemi. Der Sommer-Neuzugang vom FC Red Bull Salzburg lief mit Jahresbeginn zu großer Form auf, wurde dann jedoch jäh Mitte Februar durch einen Muskelfaserrisses zurückgeworfen.. Erst vor einer Woche war der 21-jährige Stürmer wieder leicht ins Training eingestiegen.

"Werden einige zurückhaben am Wochenende"

In der "TZ" meinte Sebastian Kehl, dass es mit einem Comeback für den agilen Angreifer Adeyemi in seine Heimatstadt klappen könnte.

Der 43-jährige BVB-Sportdirektor auf einer Medienrunde: „Wir haben die letzte Woche natürlich genutzt, um mit den Jungs individuell und gruppentaktisch zu trainieren. Wir werden hoffentlich am Ende der Woche eine sehr große Gruppe im Training haben und mit breiter Brust und einem vollen Kader nach München reisen. Ich kann noch nicht bei allen alles final sagen, aber wir werden auf jeden Fall einige zurückhaben am Wochenende.“ Keeper Kobel: "Bin auf jeden Fall wieder fit" Entgegen anders lautender Medienberichte habe es keinen Rückschlag bei Adeyemi gegeben. Kehl: „Dem ist nicht so. Karim ist voll dabei und wird in dieser Woche die nächsten Schritte machen.“ Das gelte auch für den 25-jährigen Schweizer Torhüter Gregor Kobel (Oberschenkelprobleme), der am Mittwoch gegenüber Sky meinte: "Ich bin auf jeden Fall wieder fit." Es sei am Ende die Entscheidung des Trainers Edin Terzic, "aber ich bin wieder fit und stehe zur Verfügung." und den zuletzt so formstarken Julian Brandt (Muskelfaserriss). Und Nico Schlotterbeck war am Montag zwar vom DFB-Team abgereist und verpasste das Länderspiel Deutschlands gegen Belgien. Doch der 23-jährige Abwehrspieler wurde in den letzten Tagen wegen Oberschenkelproblemen in Dortmund behandelt und soll dem Vernehmen nach nicht ernster verletzt sein. Kehl: „Da habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass es bis zum Wochenende funktionieren wird." Nachsatz: "Wir müssen trotzdem noch abwarten.“ Spektakulärer Schlussspurt des BVB beim Hinspiel mit Happyend dank Modeste Und auch die Youngster Youssoufa Moukoko (18 Jahre, Syndesmosebandanriss) sowie Jamie Bynoe-Gittens (18, Schulterverletzung) könnten noch rechtzeitig fit werden, deutete der Sportdirektor an. Moukoko erzielte beim Hinspiel in Dortmund nach 0:2-Rückstand den Anschlusstreffer (74.), dem eine spektakuläre Schlussphase folgte, in der Joker Anthony Modeste, der bereits beim 1:2 Assist war, in der 5. Minute (!) der Nachspielzeit per Kopfball der vielumjubelte 2:2-Endstand gelang. Rauf auf'n Platz. Ran an die Arbeit! 🫡👊 pic.twitter.com/Yidmy6S3hl — Borussia Dortmund (@BVB) March 28, 2023

FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live