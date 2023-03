Rekordmeister FC Bayern München geht nach Ansicht der Fußball-Fans in Deutschland als klarer Favorit in den Bundesliga-Gipfel gegen den derzeitigen Spitzenreiter Borussia Dortmund. 62,2 Prozent der mehr als 2000 Teilnehmenden einer FanQ-Umfrage im Auftrag des SID glauben an einen Sieg der Münchner am Samstag (18.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER), 25,4 Prozent davon sogar an einen "eindeutigen Sieg". Mit einem BVB-Sieg rechnen nur 21,4 Prozent.

SID-Umfrage: Fans rechnen mit Bayern-Sieg im Klassiker

Bei der Meisterfrage ist die Meinung ähnlich verteilt. 62,2 Prozent der Befragten halten einen erneuten Titelgewinn der Münchner für wahrscheinlich, 30,0 Prozent glauben an den BVB.

Weniger gut schnitten die Bayern rund um die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann ab. Die Vereinskommunikation beim Rauswurf von Nagelsmann bewertet eine Mehrheit als "sehr schlecht" (50,1 Prozent der Stimmen) oder "schlecht" (16,7 Prozent). 63,8 Prozent der Teilnehmenden gaben zudem an, dass sie die Begründung der Bayern-Bosse für "nicht glaubwürdig" halten.

Noch deutlicher wird es bei der Frage, ob die Führungsetage des FC Bayern im Zuge des Trainerwechsel an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. 75,0 Prozent der Fans antworteten mit "Ja".

🎙 #Terzic: "Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen. Wir haben uns sowohl Spiele der Bayern angeschaut, als auch die Spiele mit Thomas Tuchel beim FC Chelsea. Die Bayern wollen natürlich eine Top-Leistung zeigen, dementsprechend müssen wir uns sehr gut vorbereiten."#FCBBVB pic.twitter.com/dvTCMCjfqe — Borussia Dortmund (@BVB) March 31, 2023

