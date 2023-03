Alonso findet Wirtz-Auswechlung nicht dramatisch

Trainer Xabi Alonso vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat sich unbesorgt über den Gemütszustand seines Schützlings Florian Wirtz nach dessen früher Auswechslung beim Länderspiel gegen Belgien gezeigt. "Er kann das akzeptieren, er ist stark im Kopf", sagte der Spanier vor der Partie seiner Mannschaft beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Wirtz war beim Testspiel der DFB-Elf am Dienstag bereits in der 32. Minute ausgewechselt worden. "Er ist so jung. Er muss gute und schlechte Erfahrungen machen, um sich zu verbessern", führt Alonso aus: "Flo wird bei der Europameisterschaft nächstes Jahr ein wichtiger Teil der Mannschaft sein."

Vor dem abstiegsbedrohten, aber zuletzt stark formverbesserten Gegner warnte der 41-Jährige: "Sie glauben noch daran, in der Bundesliga bleiben zu können", sagte Alonso: "Wir wollen einfach gewinnen. Wenn wir dabei schön spielen können, super. Aber wenn wir hart arbeiten müssen, werden wir das auch tun."

Verzichten muss Bayer, das vor der Länderspielpause gegen Bayern München gewann (2:1) und somit das Aus von Julian Nagelsmann als Trainer des Rekordmeisters besiegelte, weiter auf Angreifer Patrik Schick und Charles Aranguiz. "Sie brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Sie fühlen sich besser, aber ich weiß nicht, wann sie wieder fit sein werden", erklärte Alonso.

