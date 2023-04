www.cashpoint.com präsentiert das Top-Spiel der 26. Runde in der Deutschen Bundesliga zwischen dem Tabellenzweiten FC Bayern München (52 Punkte) vs. Spitzenreiter Borussia Dortmund (53). Bei den jüngsten 8 Bundesliga-Gastspielen in München ging der BVB leer aus, verlor meist deutlich und punktete letztmals am 12. April 2014. Feierte dabei vor 9 (!) Jahren einen 3:0-Sieg. Nachfolgend die jeweilige Startelf beider Giganten - mit dem Duell zweier Schweizer Schlussmänner! Alles Weitere im Ligaportal-LIVETICKER. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Bei seinem Debüt als FC Bayern-Cheftrainer trifft Thomas Tuchel ausgerechnet auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund

Foto: IMAGO / Ulrich Wagner

134. Duell - Bilanz klar zugunsten FC Bayern

An diesem 26. Spieltag kommt es am 1. April 2023 zum großen Klassiker der letzten Jahre. Der 134. Vergleich zwischen diesen beiden Traditionsklubs. Allein in der Bundesliga gibt es dieses Duell nun schon zum 108. Mal.

Mit positiver Bilanz zugunsten des deutschen Rekordmeisters: 65 Siege FC Bayern, 33 Siege BVB, 35 Remis). Der letzte Sieg der Westfalen datiert noch vom 10. November 2018 (3:2 daheim). Seither hat es in 8 Spielen 7 Münchner Triumphe und 1 Remis (2:2 in dieser Hinrunde) gegeben.

Keeper Kobel kehrt zurück

Beim BVB lichtete sich in der länderspielbedingten Bundesligapause bzw. den letzten Tagen das Lazarett, sodass Cheftrainer Edin Terzić wieder zusätzliche Optionen hat.

Vor allem wird den 40-Jährigen erfreuen, dass Keeper Gregor Kobel, der den kompletten März verletzungsbedingt fehlte, wieder zurück ist. Der 25-jährige Schweizer Schlussmann bildet folgende BVB-Startelf in der Allianz Arena in München-Fröttmaning:

Kobel - M. Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson - Can - Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus (K) - Haller.

Ergänzungsspieler: A. Meyer (TW), Hummels, Dahoud, Özcan, Adeyemi, Bynoe-Gittens, Malen, Modeste, Moukoko

Es fehlen: Meunier (Rückenprobleme), Morey (Aufbautraining), Reyna (Erkältung), Coulibaly, Duranville, Gürpüz, Kamara, Lotka, Papadopoulos, N. Schulz, Unbehaun (alle nicht berücksichtigt).

Sperren drohen: Hummels, Modeste, Ryerson (je 4 Gelbe Karten).

Müller & Sané in Tuchels Debüt-Startelf

Ex-BVB-Cheftrainer Thomas Tuchel lässt bei seinem Debüt auf der Kommandobrücke des FC Bayern München folgende Starting-Eleven ran:

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller (K), Coman - Choupo-Moting.

Ergänzungsspieler: Ulreich (TW), Gnabry, Mané, João Cancelo, Blind, Gravenberch, Mazraoui, Musiala, Stanišić.

Es fehlen: Hernandez (Kreuzbandriss), Neuer (Unterschenkelbruch), Tel (Muskelfaserriss), Hülsmann, Ibrahimovic, Marusic, Schenk (alle nicht berücksichtigt),

Sperren drohen: de Ligt, Goretzka, Pavard, L. Sané, Upamecano (je 4 Gelbe Karten)

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live