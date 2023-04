Zweiter Trainer-Wechsel der Saison beim VfB Stuttgart! Der Fußball-Bundesligist hat auf seine Ergebniskrise reagiert und Trainer Bruno Labbadia freigestellt. Nachfolger des glücklosen 57-Jährigen wird Sebastian Hoeneß, der im Mai 2022 bei der TSG Hoffenheim entlassen worden war. Dies teilte der VfB am Montag mit. Am Samstag hatte Stuttgart 0:3 bei Union Berlin verloren und ist Tabellenletzter.

Sebastian Hoeneß wird neuer VfB Trainer bis 2025

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Der 40 Jahre alte Hoeneß erhält einen "ligaunabhängigen" Vertrag bis 30. Juni 2025 und wird bereits am Mittwoch (18.00 Uhr) beim Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg auf der Stuttgarter Trainerbank sitzen.

Hoeneß ist nach Labbadia, Pellegrino Matarazzo und Interims-Coach Michael Wimmer bereits der vierte Trainer der Schwaben in dieser Saison. Labbadia hatte den Posten im vergangenen Dezember übernommen, unter ihm gab es in bislang elf Ligaspielen nur einen Sieg. Der VfB liegt aktuell zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Nach der Niederlage in Berlin hatten die Verantwortlichen des VfB lange zusammengesessen und über die Personalie debattiert. Labbadia leitete am Sonntag noch das Training in Stuttgart.

Sebastian #Hoeneß übernimmt mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer des VfB Stuttgart. Er unterschreibt einen ligaunabhängig gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Gleichzeitig trennt sich der VfB Stuttgart von Bruno Labbadia.#VfB | Zur Meldung 🗞️⬇️ https://t.co/vwQI7ddcS0 — VfB Stuttgart (@VfB) April 3, 2023

© 2023 SID