Xabi Alonso kündigt Veränderungen in der Startelf an

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Vor den entscheidenden Spielen in der Bundesliga und Europa League hat Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen Rotationen angekündigt. "Die nächsten zwei Wochen werden intensiv. Wir haben genug Möglichkeiten. Der Kader ist breit, alle Spieler sind wichtig", sagte der Coach vor dem Liga-Duell beim VfL Wolfsburg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Das größte Fragezeichen sieht Alonso hinter einem Einsatz von Exequiel Palacios, der beim 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag gegen Union Saint-Gilloise mit Schmerzen im hinteren Oberschenkel ausgewechselt werden musste. "Wir wissen noch nicht genau, wer wie fit ist. Wir werden spontan entscheiden und die beste Mannschaft aufbieten", so Alonso.

In Wolfsburg, einem "sehr wichtigen Spiel für uns", geht es in den Augen des Bayer-Trainers am Sonntag gegen "eine der stärksten Mannschaften der Liga." Wolfsburg kämpft um den Anschluss an die internationalen Plätze, Leverkusen will seine Aufholjagd fortsetzen und nach zuletzt fünf Siegen in Serie im Saisonendspurt noch bei den Champions-League-Rängen anklopfen.

