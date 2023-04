Ein dünnhäutiger Hasan Salihamidzic hat die Kaderplanung beim FC Bayern München verteidigt. Zwar habe der deutsche Fußball-Rekordmeister in den Pokalwettbewerben seine Saisonziele verfehlt, aber "ich bin trotzdem der Meinung, dass wir einen Top-Kader haben", sagte der Sportvorstand vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC - derzeit im Ligaportal-Liveticker - am Sonntagnachmittag bei DAZN.

Salihamidzic nimmt aktuellen Kader in Schutz

Die Personalplanung liege in seiner Verantwortung, betonte Salihamidzic, der sichtlich genervt immer wieder Gegenfragen stellte. "Wir schauen jeden Tag, was wir besser machen können. Wir nehmen die Kritik an, aber haben auch einen kühlen Kopf, um Entscheidungen zu treffen", sagte er: "Natürlich machen wir uns Gedanken, was wir besser machen können - das werden wir auch."

Der Trainingsbesuch des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß am vergangenen Mittwoch werde überbewertet, ergänzte der Sportchef, der wie Vorstandsboss Oliver Kahn stark in der Kritik steht. "Uli will immer das Beste für den Klub. Er ist oft an der Säbener Straße, er wollte dem Trainer 'Hallo' sagen", meinte Salihamidzic: "Ich denke, dass da ein bisschen zu viel hineininterpretiert wird."

