Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen muss sich möglicherweise auf eine lukrative Offerte für seinen Trainer Xabi Alonso einstellen. Champions-League-Sieger Real Madrid um ÖFB-Teamspieler David Alaba beobachtet die Entwicklung seines Ex-Profis, der 236 Pflichtpartien für die Königlichen absolvierte, genau und ist gegenüber einer Verpflichtung des 41-Jährigen im Falle eines Abgangs von Carlo Ancelotti offenbar nicht abgeneigt.

Alonsos Leistungen werden in Madrid wahrgenommen

Nach Angaben der Sport Bild ist Alonso sogar die "Wunschlösung" des mächtigen Klub-Präsidenten Florentino Perez. Alonsos Vertrag in Leverkusen läuft bis 2024.

Der aktuelle Real-Coach Carlo Ancelotti (63), der gestern mit den "Königlichen" in LaLiga eine 0:2-Pleite bei Real Sociedad kassierte und bei 14 Punkten Rückstand auf Leader FC Barcelona und nurmehr fünf Spieltagen die Titelverteidigung abschreiben kann, wird vom brasilianischen Verband für das Amt des Nationaltrainers umworben. Eine Entscheidung soll bis Ende Mai fallen.

Xabi Alonso, ehemals Spieler bei Real Madrid, FC Liverpool und FC Bayern München, hat Bayer 04 Leverkusen seit dem Amtsantritt im Oktober 2022 stabilisiert und aus der Abstiegszone auf den 6. Rang der Bundesliga geführt. In der Europa League steht die Werkself im Halbfinale und trifft dort auf die AS Roma mit Kult-Coach José Mourinho (11. Mai/18. Mai).

