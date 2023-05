Die Kölner bejubeln ihren Derbysieg

Steffen Baumgart war nach dem intensiven Derby noch immer aufgewühlt, die Anspannung längst nicht großer Erleichterung gewichen. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, es war sehr umkämpft. Aus meiner Sicht gewinnen wir verdient", sagte der Trainer des 1. FC Köln nach dem 2:1 (2:1) im Derby bei Bayer Leverkusen. Und vielleicht auch, weil es ihm äußerlich nicht anzumerken war, betonte Baumgart: "Wir freuen uns sehr."

Nachfragen zu den am Freitagabend herausragenden Jeff Chabot und Doppelpacker Davie Selke beantwortete der Trainer gewohnt kühl und distanziert. "Es ist immer schön, wenn ich mir anhören muss, was die Jungs können und was sie nicht können", sagte Baumgart. Er selbst aber sehe die Spieler täglich im Training und sei in der Lage, "die eine oder andere Entscheidung" zu treffen.

Der seit Wochen starke Innenverteidiger Chabot, der die Leverkusener Offensive um Jungstar Florian Wirtz entnervt hatte, habe es "im Team gut gemacht", sagte Baumgart: "Die Jungs sind in einer guten Entwicklung, und Jeff gehört dazu." Auch profitiere Chabot von dem neben ihm spielenden Routinier Jonas Hector.

Selke, der nicht nur wegen seiner beiden Tore (14., 36.) überragte, hob die Teamleistung ebenfalls hervor. "Es war ein gelungener Abend. Es ist nicht einfach, hier zu spielen, das weiß jeder", sagte er: "Daher war es wichtig, dass die Dinger reingeflogen sind. Es waren super Flanken, das ist genau der Grund, warum ich hier bin. Derbysiege schmecken immer super. Und dieser besonders."

