Der ehemalige Bundesliga-Star Robert Lewandowski hält im Rennen um die deutsche Fußball-Meisterschaft zu seinem Ex-Klub FC Bayern. "Ich habe gehört, dass viele Menschen in Deutschland und Europa denken, dass es besser für die Bundesliga wäre, wenn Dortmund gewinnt. Aber ich bin immer für Bayern München und deswegen nicht dafür", sagte der Stürmer des FC Barcelona am Rande des Laureus Awards in Interviews mit Sport1 und ran.

"Ich weiß, dass es ein Punkt Unterschied ist und es noch drei Spiele gibt. Wenn jemand einen Fehler macht, dann entscheidet sich wahrscheinlich die Meisterschaft", sagte der frühere Bayern- und Dortmund-Torjäger Lewandowski. Die Münchner seien inzwischen "auf einem guten Weg", so der Pole: "Klar ist in den letzten Wochen viel passiert, was Auswirkungen auf den Kopf haben kann, aber ich denke, dass Bayern jetzt ein Stück vorne ist."

Seine Verbindung zum deutschen Rekordmeister sei trotz der großen Diskussionen rund um seinen Transfer nach Barcelona im vergangenen Sommer nach wie vor stark. "Alles, was ich bei Bayern München erlebt und erreicht habe, bleibt in meinem Herzen. Ich werde immer dankbar sein", sagte Lewandowski, der acht Jahre lang in München spielte. 2014 war er nach vier Jahren bei Borussia Dortmund ablösefrei zu den Bayern gewechselt.

