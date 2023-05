Kaum ein Stück Kultur bringt die Deutschen zusammen, wie der Fußball. Jahr für Jahr sitzen Fußballfans wie gebannt vor ihrem Fernseher oder im Stadion, um ihre Lieblingsmannschaften anzufeuern. Die Bundesliga vereint einige der großartigsten Fußballspieler der Geschichte und lässt sie aufeinandertreffen, nicht selten mit spektakulären Ergebnissen.

Im Laufe dieses Beitrags wollen wir fünf der besten Fußball-Veteranen und Rekordspieler ehren und sie Ihnen vorstellen. Die Bundesliga-Aufzeichnungen heben sie ganz klar als die Fußballer hervor, die in ihrer Laufzeit die meisten Einsätze auf dem Feld hatten.

5. Mirko Votava

Den fünften Platz auf der Spitzenliste der Rekordspieler besitzt Miroslav Votava. Sie kennen ihn vielleicht unter dem Namen 'Mirko Votava', oder einfach 'Mirko'. Der tschechische Fußballspieler begann seine Karriere vor mehr als 50 Jahren, genau genommen 1968. Hier trat ein junger Mirko der Jugenddivision des VfL Witten bei und wurde fünf Jahre später vom Borussia Dortmund gegen eine Ablöse von 1500 Deutsche Mark gekauft. Sein Talent für das Ballspiel wurde schnell bemerkt und gefördert, was in Kombination mit Mirkos angeborenen Ehrgeiz dafür sorgte, dass er rasch zu einem der besten jugendlichen Spieler Deutschlands wurde. Sobald er das Mindestalter erreichte, trat Mirko der Herrendivision des Borussia Dortmund bei und somit auch der Bundesliga.

Steckbrief Name Miroslav "Mirko" Votava Geburtsdatum 25.4.1956 Größe 1,81 Meter Position Mittelfeld Erster Einsatz (Bundesliga) 25.9.1976 Letzter Einsatz 06.12.1996 Durchschnittliche Spiele pro Saison 30,3

Seine ersten acht Jahre in der Bundesliga blieb Mirko beim BVB und war als kompetenter Mittelfeldspieler aktiv. In diesem Zeitraum nahm er an nahezu 200 offiziellen Spielen teil und schoss 25 Tore. Daraufhin wechselte er zu der spanischen Mannschaft Atlético Madrid, gegen eine Summe von 1.300.000 D-Mark. Gemeinsam mit seinen Teamkameraden spielte er in der Primera División und sicherte sich 1985 den spanischen Ligapokal. Nur kurze Zeit später kehrte er nach Deutschland zurück und spielte erneut in der Bundesliga, nun allerdings für Werder Bremen. Hier wurde er zum Mannschaftskapitän und nahm an mehr als 350 Spielen teil, in denen er 18 Tore erzielte.

Später wechselte er in den VfB Oldenburg und somit in die 2. Liga, woraufhin er kurz später seine Karriere als Spieler beendete. In seiner Laufbahn war er fünfmal Teil der deutschen Nationalmannschaft, erspielte seinen Teams einen Europapokal sowie zwei DFB-Pokale. Mit 546 aufgezeichneten Spielen in der 1. deutschen Bundesliga landet Mirko Votava auf dem fünften Platz der deutschen Rekordspieler.

4. Klaus Fichtel

Platz Nummer Vier wird von Klaus Fichtel belegt. Er trägt den Spitznamen "Tanne" und ist Rekordhalter als ältester Bundesliga-Spieler der Geschichte. Das letzte Mal setzte er mit einem Alter von knapp 44 Jahren einen Fuß auf das Feld und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine ereignisreiche Vergangenheit in der Fußballwelt. Im Jahre 1955 trat er der Jugendmannschaft von Arminia Ickern bei und trainierte dort für zehn Jahre, bevor er seine Karriere in der Bundesliga startete.

1965 wechselte er zum FC Schalke 04. Inmitten von zahlreichen Organisationsänderungen mischten viele deutsche Vereine ihre Spieler und stellten völlig neue Mannschaften zusammen. Schalke 04 war da keine Ausnahme, denn zu dieser Zeit war der Verein Ligaletzter, weshalb ein völliger Neuaufbau für die Mannschaft veranlasst wurde. Dies gab Fichtel die perfekte Gelegenheit, sich als großartiger Abwehrspieler zu etablieren.

Steckbrief Name Klaus "Tanne" Fichtel Geburtsdatum 19.11.1944 Größe 1,76 Meter Position Abwehr, Mittelfeld Erster Einsatz (Bundesliga) 14.8.1965 Letzter Einsatz 21.5.1988 Durchschnittliche Spiele pro Saison 25,1

Direkt in seiner ersten Saison bewies Fichtel, dass er sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr mit vielen der besten Profis mithalten konnte. Direkt im Jahr darauf erreichte der Defensivspieler einen Notendurchschnitt von 2,65, womit er zu den Top 10 deutschen Spielern des Jahres zählte. Kein Wunder, dass Schalke ihn nur sehr ungern gehen lassen wollte. 1980 tauschte der Verein Fichtel jedoch letztendlich, womit er im SV Werder Bremen landete. Hier spielte er bis zum Vertragsablauf für vier Jahre und absolvierte knapp 120 Spiele, bevor er zum FC Schalke 04 zurückkehrte.

Erneut vier Jahre später, im Jahre 1988, beendete Klaus Fichtel schließlich sein letztes Fußballspiel für den FC sowie seine erfolgreiche Karriere. Bis zu diesem Zeitpunkt war er bereits mehrmals Teil der deutschen Nationalmannschaft und hat stolze Siege gegen starke internationale Teams gefeiert. Insgesamt spielte der Verteidiger in 552 Spielen der 1. Bundesliga.

3. Oliver Kahn

Selbst, falls Sie kein eingefleischter Fußballfan sind, dürften Sie den Namen "Oliver Kahn" kennen. Der Torhüter gehört zu den besten Torwarten der Fußballgeschichte und hat eine makellose Karriere hinter sich. Als Junior trat er 1975 dem Karlsruher FC bei und startete dort ebenfalls seine Profi-Karriere. 1987 hatte er seinen ersten offiziellen Auftritt als Torwart in der 1. Bundesliga und erarbeitete sich durch seine vielen Erfolge schnell einen Stammplatz im Verein.

Steckbrief Name Oliver Rolf Kahn Geburtsdatum 15.7.1969 Größe 1,88 Meter Position Torwart Erster Einsatz (Bundesliga) 27.11.1987 Letzter Einsatz 17.5.2008 Durchschnittliche Spiele pro Saison 27,9

Andere Fußballklubs erkannten ebenfalls sein Potenzial, weshalb der FC Bayern München Kahn im Jahre 1994 für 4.600.000 DM kaufte. Zu jener Zeit war das der teuerste Einkauf, den ein deutscher Verein jemals für einen Torwart gemacht hatte. Dieser teure Spielerwechsel zahlte sich jedoch völlig aus und Oliver Kahn zeigte, was er wirklich draufhatte. Mit ihm als Torwächter sackte sich das Team einen Pokal nach dem anderen ein, darunter auch sechs DFB-Pokale, ebenso viele Ligapokale, einen Meisterschaftstitel und Champions-League-Pokal.

Im Jahre 2008 beendete Kahn seine Karriere letztendlich, wobei er noch heute als Funktionär tätig und Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München ist. Insgesamt spielte der Torwart 557 Mal in der deutschen Bundesliga und landet somit auf unserem dritten Platz.

2. Manfred Kaltz

Manfred Kaltz spielte in seiner Jugend in mehreren unterschiedlichen Fußballclubs, darunter acht Jahre in der Junioren-Sektion des VfL Neuhofen und zwei Jahre im TuS Altrip. Der Außenverteidiger trat schließlich dem Hamburger SV bei, dem er seine ganze Profikarriere über loyal bleiben würde. Im Jahre 1971 wurde er Mitglied der Herren-Division und spielte fortan mit seinen Teamkameraden des HSV in der 1. Bundesliga.

Steckbrief Name Manfred Kaltz Geburtsdatum 6.1.1953 Größe 1,84 Meter Position Abwehr Erster Einsatz (Bundesliga) 20.8.1971 Letzter Einsatz 17.4.1991 Durchschnittliche Spiele pro Saison 30,6

Schnell wurde Kaltz für seine starke Defensive und Bananenflanken bekannt. Darüber hinaus war im Fragefall ebenfalls immer auf ihn Verlass, wenn es um Elfmeterschüsse im Strafraum ging. Hier schoss er nämlich knapp 70% der Tore seiner Karriere. Seine Fähigkeiten sicherten ihm häufiger einen Platz in der deutschen Nationalmannschaft. Im Jahre 1980 wurde Kaltz Europameister und 1982 Vize-Meister in der FIFA-Weltmeisterschaft. Seine Bundesliga-Karriere war ähnlich mit Erfolgen gesegnet und er hielt einige Zeit lang den Titel als Rekordspieler, bevor er nur zwei Jahre später von unserer Nummer 1 entthront wurde. Manfred Kaltz sitzt heute auf dem zweiten Platz, mit stolzen 581 Einsätzen.

1. Karl-Heinz Körbel

Platz 1 geht natürlich an Karl-Heinz Körbel. Der talentierte Vorstopper verbrachte seine Bundesliga-Karriere bei Eintracht Frankfurt und sicherte dem Team etliche Siege. Was könnte man nun über Körbel sagen, was noch nicht gesagt wurde? Sowohl defensiv als auch offensiv zeigte der Profi enorme Stärke und erhielt auch mehrmals einen Platz in der Nationalmannschaft. Ebenso berühmt ist Körbel für seine Zeit als Trainer. In der kurzen Spanne von 1994 bis 1998 coachte er mehrere Mannschaften und brachte ihr wahres Potenzial zum Vorschein. Seine Karriere ist legendär und viele Fußball-Experten zählen ihn noch heute zu den besten Spielern der Geschichte.

Steckbrief Name Karl-Heinz "Charly" Körbel Geburtsdatum 1.12.1954 Größe 1,82 Meter Position Vorstopper Erster Einsatz (Bundesliga) 14.10.1972 Letzter Einsatz 8.6.1991 Durchschnittliche Spiele pro Saison 31,7

Jetzt kennen Sie die fünf größten Rekordspieler der Bundesliga. Da immer neue Spieler hinzukommen, könnte diese Liste in nur wenigen Jahren völlig anders aussehen. Bleiben Sie also gespannt!