Torhüter Peter Gulacsi von DFB-Pokalfinalist RB Leipzig ist sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss auf den Platz zurückgekehrt. Der frühere Salzburger Schlussmann absolvierte am Dienstag im Rahmen seines Rehaprozesses erste torwartspezifische Übungen. Der 33-Jährige habe "leicht dosiert" trainiert, teilte Leipzig mit. Ein Einsatz noch in dieser Saison ist aber ausgeschlossen.

Gulacsi verletzte sich Anfang Oktober gegen Glasgow

Foto: AFP/SID/ANDY BUCHANAN

Gulacsi hatte die schwere Verletzung Anfang Oktober in der Champions League gegen Celtic Glasgow (3:1) erlitten. Im November hatte sich der Kapitän erneut einem Eingriff unterziehen müssen. Anschließend absolvierte er ein Reha-Programm in Österreich, setzt seine Reha nun aber in Leipzig fort.

