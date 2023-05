Für Matthäus steht der Schalker Abstieg fest

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet mit einem Abstieg von Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga. "Ich denke, dass es Schalke 04 erwischt, weil es für sie in Leipzig nichts zu holen gibt. Dort wird sich jeder für das Pokalfinale anbieten wollen und den Fans einen tollen Liga-Abschluss schenken", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Bei einer Niederlage in Leipzig würden die Königsblauen Hertha BSC in die 2. Liga begleiten. "Zudem sehe ich Bochum in der Relegation. Stuttgart schlägt die geretteten Hoffenheimer", lautete das Urteil von Matthäus.

Der VfB Stuttgart startet auf Platz 15 punktgleich mit dem VfL Bochum in das Saisonfinale am Samstag. Schalke hat auf Abstiegsplatz 17 einen Zähler weniger auf dem Konto.

© 2023 SID