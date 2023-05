Stefan Jovetic wird die Hertha verlassen

Foto: IMAGO/M. Popow/IMAGO/M. Popow/SID/IMAGO/M. Popow

Hertha BSC geht die Mission Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga ohne Angreifer Stevan Jovetic, Chidera Ejuke und Ivan Sunjic an. Der Klub teilte am Sonntag mit, dass das Trio die Hertha verlässt. Der Vertrag von Jovetic läuft zum 30. Juni aus, die ausgeliehenen Ejuke (ZSKA Moskau) und Sunjic (Birmingham City) kehren zu ihren Stammklubs zurück.

"Die fußballerischen Fähigkeiten von Jove stehen außer Frage. Mit seiner Übersicht, seiner Technik und seinem Spielverständnis hat er uns immer weitergeholfen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber, der sich auch bei Ejuke bedankte. Sunjic war zuletzt nach einem Disput mit Trainer Pal Dardai suspendiert worden.

