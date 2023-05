Die Saison 2022/23 der deutschen Fußball-Bundesliga ist Geschichte. Selten zuvor hielten die Fußballer ihre Fans so in Atem, wie im abgelaufenen Fußballjahr. Selbst wenn am Ende scheinbar alles beim Alten blieb, so hat der deutsche Fußball zuletzt doch gezeigt, dass er begeistern kann.

Das Finale versprach und hielt alles, was man von einem erstklassigen Thriller kennt. Am vorletzten Spieltag der Deutschen Fußball-Bundesliga gelang es Borussia Dortmund, die Tabellenspitze zurückzuerobern. Die unerwartete Niederlage des FC Bayern München gegen RB Leipzig im eigenen Stadion stellte die Verhältnisse neuerlich auf den Kopf.

Die Buchmacher behielten Recht

Dabei entwickelte sich die Saison vom Start weg noch wie erwartet. Alle Experten inklusive der Buchmacher sahen den Titelverteidiger aus München als haushohen Favoriten an und gingen voller Überzeugung davon aus, dass der FC Bayern München seinen insgesamt elften Titel in Serie holen würde.

Lewandowski fehlt vor dem Tor

Das war zunächst ein wenig überraschend, schließlich musste der Seriensieger seinen Torjäger Robert Lewandowski zum FC Barcelona ziehen lassen. Der Pole hatte in den Jahren zuvor Tor um Tor geschossen, trotzdem zeigten sich alle Beobachter davon überzeugt, dass es den Bayern gelingen würde, ihren Rekordtorschützen zu ersetzen.

Die ersten Spiele schienen dieser Einschätzung recht zu geben. Der FC Bayern München startete fulminant in die neue Saison und überzeugte mit Top-Leistungen. Doch diese Serie riss schnell und bald sollte sich zeigen, dass auch die Mannschaften aus der zweiten Reihe bereit für den Erfolg sind. Dabei sind in dieser Saison vor allem der SC Freiburg und Union Berlin hervorzuheben. Beide Teams setzen seit vielen Jahren auf Kontinuität auf der Trainerbank, das machte sich bezahlt.

SC Freiburg und Union Berlin trumpften auf

Zur Überraschung aller Beteiligten eroberten beide Teams abwechselnd die Tabellenführung und drängen so die beiden Spitzenmannschaften aus dem Rampenlicht. Dabei handelte es sich jedoch nicht um ein vorübergehendes Phänomen, sondern um eine nachhaltige Entwicklung. Doch gegen Ende der Hinrunde zeigte sich wieder die Stärke des amtierenden und neuen Meisters.

Der FC Bayern München kehrte an die Tabellenspitze zurück und ging mit einem komfortablen Vorsprung in die lange Winterpause. Diese war vom ungewohnten Termin der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar geprägt. Das Turnier lieferte so manche Überraschung, dafür sorgte auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die neuerlich vorzeitig die Heimreise antreten musste.

Rückschlag Fußball-Weltmeisterschaft

Der FC Bayern München war jene Mannschaft, die weltweit am meisten Spieler für ihre jeweiligen Fußball-Nationalmannschaften abstellte. Das sollte sich noch rächen. Denn was die Teamkollegen einte, war der kollektive Misserfolg. Argentinien wurde Fußball-Weltmeister, und die Spieler aus München kehrten frustriert zurück.

Dies hinterließ deutliche Spuren, wie man bald nach dem Beginn der Rückrunde in der Deutschen Fußball-Weltmeisterschaft sehen konnte. Der FC Bayern München verlor Punkt um Punkt und musste die Tabellenführung abgeben. Das kostete Julian Nagelsmann, dem ehemals teuersten Trainer der Welt, seinen Job. Doch sein Nachfolger Thomas Tuchel agierte lange Zeit alles andere als glücklich. Zwar konnte man das direkte Duell gegen den sich immer stärker abzeichnenden Titelkonkurrenten aus Dortmund für sich entscheiden, doch prompt folgte eine Niederlage zum schlechtesten Zeitpunkt.

Thomas Tuchels Rettung

Ab diesem Zeitpunkt schien die Wachablöse im deutschen Fußball klar zu sein. Borussia Dortmund hielt den Meisterteller bereits in einer Hand, doch die Bayern entrissen ihnen die Schale förmlich in vorletzter Minute. Am letzten Spieltag lag Borussia Dortmund schon 0:2 zurück und holte den Rückstand doch noch auf. Der 1. FC Köln schien bereits ein Remis gegen die Bayern erreicht zu haben, bevor der zuvor eingewechselte Jamals Musiala mit seinem Tor in der 89. Spielminute den Titel für den FC Bayern München rettete.

Damit erreichte der Titelverteidiger zumindest sein Minimalziel. Doch zumindest für zwei Verantwortliche war das nicht genug. Der Aufsichtsrat des Klubs entschloss sich, die Verträge von Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić aufzulösen und eine neue Ära einzuleiten. Aus heutiger Sicht wird es auch in der Mannschaft deutliche Veränderungen geben müssen, wenn der FC Bayern München zu alter Stärke zurückkehren möchte.

Doch genau diese Ausgangssituation verspricht jede Menge Spannung für die Zukunft. Diese war zuletzt schon ein wenig verloren gegangen, schließlich dominierte der FC Bayern München die Deutsche Fußball-Bundesliga in den letzten zehn Jahren nach Belieben. Die Konkurrenz hat erkannt, dass die Mega-Bayern nicht unbesiegbar sind, das lässt auf eine spannende nächste Saison hoffen.

Die großen Erfolge deutscher Mannschaften und Fußballer haben schließlich auch im Ausland für zahllose Anhänger gesorgt. Sie alle fiebern bereits der nächsten Saison entgegen, wenn es wieder heißt: Wer kann die Bayern fordern?