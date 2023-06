Trainer Oliver Glasner blendet seinen Abschied von Eintracht Frankfurt vor dem DFB-Pokal-Finale aus. "Ich denke, dass das bis zum Schlusspfiff keine Rolle spielen wird", sagte der 48-jährige Oberösterreicher vor dem Endspiel gegen RB Leipzig am Samstag, 3. Juni 2023, (20 Uhr/Ligaportal-Liveticker): "Ich habe in der Vorbereitung genug zu tun gehabt, mich intensiv mit Leipzig beschäftigt. Ich werde den Abend genießen."

Glasner will sich mit dem Pokal verabschieden

"Für mich persönlich ist es das erste Mal"

Oliver Glasner, der am 28. August 1974 in der Mozartstadt Salzburg das Licht der Welt erblickte, wird die Eintracht im Anschluss nach 2 Jahren im Amt verlassen. Zuvor könnte er jedoch seinen 2. Titel mit den Hessen feiern, mit denen der 48-jährige Riedauer und frühere Trainer vom VfL Wolfsburg, LASK und der SV Ried, im Vorjahr die Europa League gewonnen hatte. "Als Trainer ist das immer ein Privileg, die Spieler haben das möglich gemacht. Sollten wir den Pokal nach Frankfurt holen, weiß ich noch nicht, was dann ist. Das lasse ich auf mich zukommen", sagte Glasner.

Die Gier nach dem sechsten Pokalerfolg der Eintracht nach 1974, 1975, 1981, 1988 und 2018 ist laut Glasner groß. "Jeder möchte ihn gerne mit nach Hause nehmen", sagte der 48-Jährige, der zum ersten Mal im Finale im Berliner Olympiastadion steht. "Für mich persönlich ist es das erste Mal. Aber alle bei uns in der Mannschaft, die das schon mal erlebt haben, schwärmen davon. Es wird eine tolle Kulisse."

