Uli Hoeneß kündigt den Spielern des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München ein Hauen und Stechen um die Plätze in der Startelf an. "Allen ist klar, dass beim FC Bayern eine größere Disziplin an den Tag gelegt werden muss. Dass mehr Leistung gebracht werden muss als im letzten halben Jahr", sagte der Ehrenpräsident im Trainingslager am Tegernsee.

Hoeneß fordert Einsatz und Zweikampfstärke

"Wir müssen wieder deutschen Fußball spielen"

Dies müsse "jeder" im Kader verstehen, denn: "Die Anzahl der guten Spieler wird sich stark erhöhen. Ich freue mich sehr auf die Saison, weil ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft kriegen."

Bestätigt sind die Transfers von Linksverteidiger Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und dem defensiven Mittelfeldspieler Konrad Laimer (RB Leipzig). Die Bayern kämpfen zudem um ihren Wunschstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur, mit dem ebenso Einigkeit bestehen soll wie mit dem Innenverteidiger Min-Jae Kim von der SSC Neapel.

Hoeneß forderte eine insgesamt stärkere Besinnung auf Zweikampfstärke und Einsatz. Dies habe nicht nur beim FC Bayern "sehr gelitten. Man kann nicht alles spielerisch lösen, sondern muss auch mal körperlich hart rangehen. Wir müssen wieder deutschen Fußball spielen." Das gelte auch für die Nationalmannschaft.

