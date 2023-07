Naby Keita beim Aufwärmen vor dem Test gegen Oldenburg

Foto: IMAGO/nordphoto gmbh / Rojahn/IMAGO/nordphoto gmbh / Rojahn/SID/IMAGO/nordphoto gmbh / Rojahn

Top-Transfer Naby Keita hat sich kurz vor seinem Debüt für Werder Bremen leicht verletzt. Der 28-Jährige sollte im Test gegen den VfB Oldenburg (3:1) am Sonntag in Westerstede von Beginn an auflaufen, klagte beim Aufwärmen aber über Adduktorenprobleme. Keita, der in fünf Jahren beim FC Liverpool wegen diverser Verletzungen nur auf 84 Einsätze gekommen war, blieb "als Vorsichtsmaßnahme" auf der Bank.

Nach dem Spiel gab Keita Entwarnung. "Die Verletzung ist nicht so schlimm. Im nächsten Spiel bin ich wieder dabei", sagte der 28-Jährige. Ähnlich äußerte sich Ole Werner. "Er hat beim Aufwärmen etwas in den Adduktoren gespürt. Wir werden morgen mehr wissen. Aber es war eine Vorsichtsmaßnahme", wurde der Werder-Trainer in der Bild zitiert.

Die Werder-Treffer erzielten Justin Njinmah (23.), Neuzugang Dawid Kownacki (62.) und Jean-Manuel Mbom (64.).

© 2023 SID