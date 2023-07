Bereits zum 3. Mal bezog Traditionsverein Fortuna Düsseldorf im oberösterreichischen Bad Leonfelden im Falkensteiner Hotel & Spa sein Sommercamp im Rahmen seiner Saison-Vorbereitung. Vom 11. bis 18. Juli verweilen die Rheinländer dort. Auch dabei der Niederösterreicher Christoph Klarer, der im Oktober 2010 vom FC Southampton B zum deutschen Zweitligisten wechselte und nun den Sprung in die Bundesliga schaffte. Was Klaus Allofs (Vorstand Sport Fortuna) bereits am Sonntag ankündigte, ist nun fix: Der 1,91 Meter große Innenverteidiger wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98.

Christoph Klarer, hier im Luftduell mit Jackson Irvine vom FC St. Pauli im Mai, reiste bereits am Sonntag aus dem Trainingslager von Fortuna Düsseldorf in Bad Leonfelden ab nach Südhessen zu seinem neuen Klub, Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98.

"Er ist in Düsseldorf stetig gereift"

Christoph Klarer unterschreibt bei den "Lilien" einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme liegt bei kolportieren 2 Mio. Euro für den ehemaligen ÖFB-U21-Teamspieler (12 Einsätze), der bei Fortuna Düsseldorf noch einen Vertrag bis Juni 2024 hatte.

Carsten Wehlmann, der 51-jährige, gebürtiger Hamburger ist Sportlicher Leiter beim SV Darmstadt 98, meint zum Transfer: "Wir sind glücklich, mit Christoph Klarer unsere Planungen für die Innenverteidigung komplettiert zu haben. Er ist in Düsseldorf stetig gereift und dennoch mit seinen 23 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen."

Der großgewachsene Abwehrspieler begann mit dem Fußballspielen bei seinem Heimatklub SV Böheimkirchen und wurde weiters in der Jugend vom SK Rapid und FC Southampton ausgebildet. Im Frühjahr 2020 wurde Klarer an den SKN St. Pölten ausgeliehen.

GUUUUDE, Christoph! 👋 Ab sofort trägt Christoph Klarer die Lilie auf der Brust ⚜ Der 23-jährige Innenverteidiger hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Willkommen am Bölle! #sv98 pic.twitter.com/oNQhT72xuo — SV Darmstadt 98 (@sv98) July 18, 2023

Fotocredit: IMAGO/Oliver Ruhnke