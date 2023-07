Köln spielt Remis im Test gegen Mallorca

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ist in einem Testspiel gegen den spanischen Erstligisten RCD Mallorca nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Nach 0:1-Pausenrückstand durch den Ex-Frankfurter Omar Mascarell glich Köln durch Mathias Olesen noch zum 1:1-Endstand aus.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat dem Bundesligisten unterdessen eine Geldstrafe in Höhe von 55.500 Euro aufgebrummt. Beim Spiel in Dortmund hatten Kölner Zuschauer 86 Bengalische Feuer abgebrannt, beim Spiel in Hoffenheim einen Ordner angegriffen. Da der Verein jeweils zwei Täter identifizieren konnte, wurde die Strafe um 50 Prozent verringert.

