Willi Orban will mehr Konstanz in der kommenden Saison

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

In der vergangenen Saison hätte RB Leipzig eine Meisterchance gehabt, leistete sich aber viel zu viele Aussetzer - das will Kapitän Willi Orban dringend ändern. "Es ist unser Ziel. Letztes Jahr hat uns die Konstanz gefehlt über die 34 Spieltage. Es geht darum, die negativen Ausreißer zu minimieren", sagte der Innenverteidiger des DFB-Pokal-Siegers dem SID im Trainingslager in Südtirol: "Das ist unser Anspruch."

Trotz prominenter Abgänge wie Christopher Nkunku (FC Chelsea) oder Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) sieht Orban dafür ausreichend Qualität. "Mit frischem Blut und neuen Spielern" könne es gelingen, sagte er, "wir haben schon einige geholt. Die Jungs sind hungrig und haben viel Engagement. Jetzt müssen wir uns spielerisch finden und kennenlernen."

Besonders über El Chadaille Bitshiabu (18) äußerte sich Orban sehr positiv. Der Franzose, von Paris St. Germain gekommen, habe "eine hohe Veranlagung und viel Talent, auch mit noch relativ kleinen Erfahrungswerten. Er wird ein bisschen Zeit brauchen, hat aber Riesenpotenzial." Der ausgeliehene niederländische Nationalspieler Xavi Simons (ebenfalls PSG) sei gar "eine Augenweide".

