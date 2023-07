Boniface läuft künftig für die Werkself auf

Foto: IMAGO/Photo News/IMAGO/Photo News/SID/IMAGO/Photo News

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat auf den Ausfall von Topstürmer Patrik Schick reagiert und sich mit Victor Boniface verstärkt. Der 22-jährige Nigerianer wechselt vom belgischen Spitzenklub Royale Union Saint-Gilloise an den Rhein und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. Die Leverkusener zahlen Medienberichten zufolge eine Ablöse von rund 16 Millionen Euro, die noch auf 20 Millionen Euro anwachsen kann.

"Wir hatten Victor Boniface bereits seit längerem auf dem Radar", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Sein Auftreten im direkten Duell hat unsere positive Einschätzung dann absolut bestätigt. Victor ist ein sehr präsenter, schwer zu bespielender Mittelstürmer, der allein durch seine Körperlichkeit eine Herausforderung für jeden Abwehrspieler darstellt."

Boniface hatte in der vergangenen Europa-League-Saison mit Saint-Gilloise erst Union Berlin aus dem Wettbewerb geworfen, ehe er im Viertelfinale gegen Leverkusen mit einem Treffer bleibenden Eindruck hinterließ. Insgesamt erzielte der 1,89 m große Angreifer in der abgelaufenen Spielzeit 17 Treffer in 51 Pflichtspielen.

Boniface soll den tschechischen Torjäger Schick ersetzen, der nach Klubangaben nach einer Adduktoren-Operation erst im Oktober zurückkehren wird.

© 2023 SID