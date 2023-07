Erst heuer im Jänner wechselte Maximilian Wöber nach 3 1/2 Jahren und 125 Pflichtpartien für den FC Red Bull Salzburg vom österreichischen Serienmeister in die Premier League zu Leeds United. Zum damaligen Leeds- und Ex-Salzburger Trainer Jesse Marsch, der dann am 6. Februar ging. Ein Abgang könnte nach 19 Einsätzen für Absteiger Leeds nun auch beim 25-jährigen Wiener, der 16 ÖFB-A-Team-Einsätze absolvierte, bevorstehen. Laut Sky-Informationen in die Deutsche Bundesliga.

ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber, hier im EM-Quali-Match mit Österreich in Belgien am 17. Juni 2023 (1:1) gegen Dodi Lukebakio, steht vor einem Wechsel von der Insel nach Deutschland.

"Sein Fehlen hat mit Transfer und auch seiner Vertragssituation hier zu tun"

So laufen laut SKY derzeit Verhandlungen zwischen Maximilian Wöber und Borussia Mönchengladbach laufen, wo ja mit Stefan Lainer seit Jahren bereits ein anderer ehemaliger Salzburger Spieler unter Vertrag steht und auch der Ex-Meistertrainer der Mozartstädter, Adi Hütter (inzwischen AS Monaco), bis vor einem Jahr tätig war.

Und gerade gegen Hütters neuen Klub aus der Lique 1 fehlte Maximilian Wöber fehlte bereits beim jüngsten Testspiel von Leeds. Coach Daniel Farke am Samstag nach dem Probegalopp gegen AS Monaco: „Sein Fehlen hat mit einem Transfer und auch mit seiner Vertragssituation hier zu tun."

Der ÖFB-Teamspieler hat zwar noch Vertrag bei Leeds bis Juni 2027, kann den Klub allerdings aufgrund einer Klausel per Leihe verlassen. Beim Vorjahres-10. der Deutschen Bundesliga, dem VfL Borussia Mönchengladbach, könnte der 25-jährige Abwehrspieler den abwanderungswilligen Schweizer Teamspieler Nico Elvedi ersetzen. Allerdings haben die „Fohlen“ mit Jordan Torunarigha auch eine andere Innenverteidiger-Option.

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗲: The referee brings a competitive game to a close, with Ligue 1 side Monaco taking a 2-0 win at the LNER — Leeds United (@LUFC) July 22, 2023

Fotocredit: IMAGO/Belga