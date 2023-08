Morten Thorsby wird nach Italien verliehen

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Mittelfeldspieler Morten Thorsby für die kommende Saison in die Serie A verliehen. Wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten, schließt sich der Norweger dem CFC Genua an, beide Klubs vereinbarten dazu eine Kaufpflicht. Der 27-Jährige war erst im vergangenen Sommer nach Berlin gewechselt, kam aber nie wirklich über die Rolle als Ersatzspieler hinaus.

"Mortens Leihe nach Genua ist eine gute Möglichkeit für alle Seiten, davon zu profitieren. Trotz vieler Einsätze bei uns war die letzte Saison - auch aufgrund diverser persönlicher Umstände - nicht einfach und der Konkurrenzkampf nun erneut sehr hoch", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Thorsby hatte bereits vor seinem Engagement bei Union drei Jahre in Genua gespielt, damals aber beim Stadtrivalen Sampdoria.

