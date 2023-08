Die Wölfe verlieren das Testspiel mit 1:2

Foto: IMAGO/Darius Simka/IMAGO/Darius Simka/SID/IMAGO/Darius Simka

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat einen Test gegen den italienischen Erstliga-Absteiger Spezia Calcio trotz Führung 1:2 (1:0) verloren. Das schnelle 1:0 durch Jonas Wind (9.) reichte nicht, da Raimonds Krollis (55.) und Salvatore Esposito (72.) die Partie nach der Pause drehten. Die Begegnung fand in Villingen-Schwenningen statt, die Wölfe absolvieren derzeit ein Trainingslager im Schwarzwald.

Kurios: Erst am vergangenen Mittwoch hatte auch der VfL Bochum gegen Spezia Calcio in einem Test mit 3:1 geführt - und am Ende 3:4 verloren.

© 2023 SID