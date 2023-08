Edin Terzic lobt Neuzugang Felix Nmecha

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Trainer Edin Terzic hat den Dortmunder Neuzugang Felix Nmecha nach dessen Doppelpack im Testspiel gegen Ajax Amsterdam in den höchsten Tönen gelobt. "Felix hat es hervorragend gemacht. Er war an ganz vielen Offensivaktionen beteiligt", sagte Terzic nach dem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den niederländischen Rekordmeister.

Nmecha entschied die Begegnung mit zwei Toren nach seiner Einwechslung (54., 60.). "Das Spielfeld sieht für ihn manchmal sehr klein aus, weil er mit seinen langen Schritten überall hinkommen kann. Wir sehen das Potenzial in ihm, in torgefährlichen Räumen für uns wichtig zu werden", sagte der BVB-Coach und ergänzte: "Wenn du als Mittelfeldspieler sofort zweimal triffst, dann ist das natürlich besonders schön."

Nmecha war nach seinem ersten Auftritt im Signal Iduna Park und dem freundlichen Empfang der Fans erleichtert. "Es ist nicht normal, wie toll die Fans sind. Es war richtig gut, alle haben mich gut angenommen", sagte der Nationalspieler bei Sky. Teile der Fans hatten die Verpflichtung des 22-Jährigen vom Ligarivalen VfL Wolfsburg aufgrund dessen als durchaus homophob und queerfeindlich einzuordnender Instagram-Aktivitäten kritisch gesehen.

Für das Pokalspiel beim Regionalligisten TSV Schott Mainz am kommenden Samstag ist Nmecha nun eine Option für die Startelf. Er sei so nah dran wie alle anderen auch, betonte Terzic, der sich über den Konkurrenzkampf beim Vizemeister freut: "Es wird harte Entscheidungen geben. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen uns gegenseitig zu Höchstleistungen herausfordern."

© 2023 SID