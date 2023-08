Rose (r.) will die Bayern im Supercup fordern

Trainer Marco Rose von DFB-Pokalsieger RB Leipzig will Meister Bayern München im Supercup am Samstagabend (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) das Leben so schwer wie möglich machen. "Natürlich wird es ein richtiger Härtetest", sagte der 46-Jährige ran.de, bei den Münchnern sei es "immer schwer, wir wissen aber auch, dass wir sie zuletzt dort schlagen konnten."

Dass die Münchner trotz des gewonnenen Meistertitels eine eher enttäuschende Saison hinter sich haben, spiele keine Rolle. "Der FC Bayern ist der FC Bayern", betonte Rose, "und der hat letztes Jahr das eine oder andere liegen lassen. Doch man weiß, wie die Bayern darauf reagieren."

Er sagte immer, "dass man sich keine Sorgen um unseren Top-Verein in Deutschland machen muss", so Rose, "und unsere Aufgabe ist es trotzdem, zu versuchen sie zu schlagen, sie auf Herz und Nieren zu prüfen und zu zeigen, dass wir insgesamt auch auf dem richtigen Weg sind."

