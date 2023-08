Kane wurde bei seinem Debüt für Tel eingewechselt

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Bayern Münchens neuer Superstar Harry Kane steht im Supercup gegen RB Leipzig 24 Stunden nach seiner Ankunft erstmals im Kader des Rekordmeisters, sitzt zunächst aber auf der Bank. Trainer Thomas Tuchel plant mit seinem Rekordeinkauf als Joker. Der 18 Jahre alte Mathys Tel beginnt.

Kane hofft aber gegen RB auf seinen Einstand im Trikot mit der Rückennummer 9. "Ich hoffe, dass ich dort eine Rolle spielen kann", sagte Englands Teamkapitän vor der Partie in einem Video auf der Bayern-Homepage.

Die Euphorie war schon vor dem Anpfiff riesig. Als Kane um 20.10 Uhr zum Warmmachen in die Allianz Arena einlief, brandete ein Jubelsturm der 75.000 Fans los. Aus den Lautsprechern dröhnte der Scorpions-Hit "Rock you like a hurricane". Kane winkte kurz ins Publikum, ehe er sich mit den Ersatzspielern warmlief.

Nach den medizinischen Untersuchungen am Freitagabend hatte sich der neue Mittelstürmer des deutschen Rekordmeisters am Samstagvormittag bei der Mannschaft vorgestellt. Kurze Zeit später absolvierte der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte auch seine erste Trainingseinheit an der Säbener Straße.

100 Millionen Euro plus Boni im zweistelligen Millionenbereich haben sich die Bayern den Angreifer von Tottenham Hotspur kosten lassen. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Nicht in der Startelf der Bayern gegen Leipzig steht auch Neuzugang Min-Jae Kim. Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano bilden die Innenverteidigung vor Torwart Sven Ulreich. Auch Leon Goretzka sitzt auf der Bank. Konrad Laimer erhielt den Vorzug neben Joshua Kimmich.

© 2023 SID