Toptalent Paul Wanner vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München wechselt für die kommende Spielzeit auf Leihbasis zum Zweitligisten SV Elversberg. Dies teilten beide Vereine am Freitag mit. Wanner ist der bislang jüngste Bundesliga-Spieler des FC Bayern, bei seinem Erstliga-Debüt für seinen Jugendverein am 7. Januar 2022 war er gerade einmal 16 Jahre und 15 Tage alt. Insgesamt kommt der mittlerweile 17-Jährige auf 8 Kurzeinsätze in der ersten Mannschaft.

Paul Wanner soll Spielpraxis sammeln

Foto: FIRO/FIRO/SID

"Paul besitzt unbestreitbares Talent, starke Technik und große Spielintelligenz"

Beim Aufsteiger soll der Deutsch-Österreicher nun auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln. "Paul besitzt unbestreitbares Talent, eine starke Technik und große Spielintelligenz. Er wird für unser Team eine Bereicherung sein und unserer Offensive neue Frische verleihen", sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

Wanner freute sich auf "eine neue Erfahrung, durch die ich mich persönlich weiterentwickeln will."