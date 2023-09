Wieder dabei: Christoph Kramer

Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Thomas Haesler

Erfreuliche Nachrichten vom Trainingsplatz: Rio-Weltmeister Christoph Kramer hat am Montag erstmals nach seiner Verletzung wieder am normalen Trainingsbetrieb des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach teilgenommen. Der 32-Jährige hatte sich Mitte Juli einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen und deswegen die komplette Vorbereitung sowie den Saisonstart verpasst.

"In meiner bisherigen Karriere war ich noch nie in der Vorbereitung verletzt, deshalb ist es schwer für mich einzuschätzen, wann ich wieder bei 100 Prozent bin. Da ich aber mehr als sechs Wochen raus war, wird es sicher noch ein wenig dauern", sagte der Routinier, der nicht das komplette Programm, aber weite Teile der Einheit absolvierte.

Der französische U21-Nationalspieler Manu Kone trainierte nach seiner Knieverletzung hingegen weiterhin individuell. Außerdem fehlten neben den Nationalspielern Kapitän Jonas Omlin (Schulter) und Luca Netz (muskuläre Probleme).

Am Donnerstag (17.30 Uhr) steht in Willingen ein Testspiel gegen Werder Bremen an, nach der Länderspielpause geht es für die noch sieglosen Fohlen am Sonntag, 17. September (17.30 Uhr/DAZN), zum Tabellenletzten Darmstadt 98.

