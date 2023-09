2013 feierte Bayern das erste Triple des Vereins

Rund zehn Jahre nach seinem ersten Triple feiert sich der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München in der intern produzierten Dokumentation "Generation Wembley" noch einmal selbst. Die insgesamt sechs Folgen, die ab 20. Oktober beim Streaminganbieter Prime Video zu sehen sind, zeichnen den Weg des Vereins zum Dreifach-Triumph von 2013 in Meisterschaft, Pokal und Champions League auch über Stationen in vorherigen Jahren nach. Der Schauplatz von Münchens damaligem Titelgewinn in der Königsklasse im Londoner Wembleystadion diente den Autoren als Namensgeber der Doku.

In der Serie erinnern damalige Spieler, Trainer und Funktionäre - etwa Bastian Schweinsteiger oder Uli Hoeneß - an den Coup der Bayern und ordnen die Erfolge ein. Auch außenstehende Wegbegleiter sowie einstige Rivalen kommen in der Dokumentation zu Wort.

