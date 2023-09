Leipzig muss Ausfälle von Orban und Olmo kompensieren

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Kapitän Willi Orban und Dani Olmo verzichten. Der ungarische Nationalspieler Orban zog sich am Sonntag im EM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien (1:1) eine Verletzung am rechten Knie zu, der Abwehrspieler fällt nach Angaben des Champions-League-Teilnehmers etwa zehn Wochen aus.

Ebenfalls am rechten Knie verletzte sich der Spanier Dani Olmo, dies bestätigte eine Untersuchung am Montagabend in Leipzig. Der 25-Jährige müsse in dieser Woche das Training aussetzen und werde "einige Spiele" fehlen, so der Verein.

