Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hat vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München eine Kampfansage an den Titelverteidiger vermieden. "Wir haben eine gute Mannschaft, wir sind ambitioniert. Wir wollen oben mitmischen, aber die Saison ist noch lang. Wir schauen von Spiel zu Spiel", sagte Rolfes am Rande der DFL-Gala "60 Jahre Bundesliga" am Mittwochabend in Berlin.

Vorm Spitzenspiel hemmt Rolfes die Erwartungen ein wenig

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Nach 3 Spieltagen führt Leverkusen die Tabelle vor dem Rekordmeister an, beide Teams haben bisher alle Spiele gewonnen. "Wir sind auf jeden Fall sehr nah dran. Oder besser: Sie an uns", sagte Rolfes vor dem Duell am Freitag (20.30 Uhr/Ligaportal-Liveticker) in der Münchner Allianz Arena.

Etwas offensiver äußerte sich Klub-Boss Fernando Carro. "Man kann nicht leugnen, dass wir gut drauf sind. Aber wir spielen gegen den Meister der letzten elf Jahre. Wir wollen auf jeden Fall aus München was mitnehmen. Es ist nur ein Start und die Saison ist sehr lang", sagte der 59-Jährige. Einen Sieg in München hält Carro "auf jeden Fall" für möglich: "Wir trauen uns das zu."

Der Klubchef erinnerte auch an die Saison 1999/2000, als Leverkusen am letzten Spieltag durch ein 0:2 bei der SpVgg Unterhaching noch die Meisterschaft an die Bayern verlor. "Seitdem sage ich, dass die Geschichte Bayer Leverkusen noch eine Meisterschale geben muss", sagte Carro.

© 2023 SID