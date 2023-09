Leverkusen möchte die Serie gegen Heidenheim fortsetzen

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Bayer Leverkusen im Flow: Ungeschlagen in der Bundesliga und auch in der Europa League sind die Rheinländer erfolgreich. Am Sonntag muss sich das Team von Trainer Xabi Alonso ab 15.30 Uhr gegen den kämpferischen Aufsteiger 1. FC Heidenheim behaupten. Im anschließenden Duell der Tabellennachbarn Eintracht Frankfurt und SC Freiburg wollen die Hessen nach drei Remis in Serie wieder einen Dreier einfahren. Für das Streich-Team gilt es, die dritte Pleite in Folge zu verhindern. Der Ball in Frankfurt rollt um 17.30 Uhr.

Weltmeister Max Verstappen hat im Qualifying zum Großen Preis von Japan ein Ausrufezeichen gesetzt und geht nach seinem fünften Platz in Singapur wieder als großer Favorit ins Rennen. Sein Rennstall Red Bull kann in Suzuka den Titel in der Konstrukteurs-WM erneut unter Dach und Fach bringen. Start des Rennens ist um 07.00 Uhr MESZ, Sky überträgt wie gewohnt live.

Alexander Zverev hat sich nach seiner bei den US Open erlittenen Oberschenkelverletzung auf der ATP Tour zurückgemeldet. In Chengdu erreichte er mit einem Dreisatzsieg gegen den Russen Pawel Kotow das Viertelfinale, in dem er auf den Serben Miomir Kecmanovic trifft. Spielbeginn in China ist um 07.00 Uhr MESZ, Zverev spielt das dritte Match. Sky überträgt live.

