Hanche-Olsen wird den Mainzern monatelang fehlen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss lange auf Verteidiger Andreas Hanche-Olsen verzichten. Wie das Tabellenschlusslicht am Montag mitteilte, wird der Norweger nach einer Operation am Sprunggelenk für vier bis sechs Monate ausfallen.

Auf die damit verschärften Personalsorgen in der Defensive reagierten die 05er am Montag mit der Verpflichtung des ehemaligen Wolgsburger Kapitäns Josuha Guilavogui, der Vertrag des 33 Jahre alten Defensiv-Allrounders bei den Wölfen war im Sommer ausgelaufen. In Mainz erhält Guilavogui einen Vertrag für die laufende Saison mit Option für ein weiteres Jahr.

"Josuha ist gelernter Innenverteidiger, mit seiner Verpflichtung konnten wir auf die Verletzung von Andreas Hanche-Olsen reagieren", sagte Sportdirektor Martin Schmidt. In der Startelf beim 1:2 beim FC Augsburg am vergangenen Samstag musste Mittelfeldspieler Dominik Kohr in der Innenverteidigung aushelfen, Schmidt sprach bereits vom "letzten Aufgebot".

